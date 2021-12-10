AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu

İnternet yayıncılığı, sosyal medya platformları, yasalar ve kanunlara ilişkin tespit ve önerilerin yer aldığı dosyayı Bakan Gül'e sunan AYD Başkanı Sinan Burhan, medyaya her zaman kapılarını açan, Anadolu medyasını her zaman koruyan ve kollayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kabulü için teşekkür etti. Burhan, Bakan Gül'e İnternet Yasası, Sosyal Medya Yasası, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu içeren bir dosya sunduklarını ifade etti. Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Burhan, "Umarım bu çalışmamız sosyal medya ve internet medyasının gelişmesine ve düzenlenmesine katkı verir” diye konuştu.

AYD'nin düzenlemeye ilişkin tespit ve önerilerinde yer alan bazı konu başlıkları şöyle:

"- Hapis cezaları yerine ağırlaştırılmış para cezalarının verilmesi

- İnternetten yayın yapan yayıncı kuruluşların basın kartı almalarına olanak tanınması

- İnternet mecralarında reklam alınmasına ilişkin bir düzenleme yapılması

- Sosyal medya ağları, Facebook, Twitter, Instagram v.b. alanlarda yapılan hakaret ve küfürlerin önüne geçilmesi için öneriler.

- Kişi hakları ve onurunun korunmasına yönelik atılması gereken adımlar."

Huzeyfe Tarık Yaman

