Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen depreme Rıza Bey Apartmanı'nda annesi ile birlikte olduğu evinde yakalanan Ayda Gezgin (3), depremden tam 91. saat sonra kurtarıldı. Ayda ile aynı enkazda olan ve hayatını kaybeden mağaza müdürü anne Fidan Gezgin (38) için Hacılarkırı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Anne Gezgin'in cenazesi, depremde hayatını kaybeden diğer kişilerin bulunduğu alana defnedildi. Cenaze töreninde Gezgin ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin'in deprem sırasında evde bulunmadığı, Ayda ve anne Fidan Gezgin'in ise depremden 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenildi.

Deprem sırasında evde bulunmayan baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin, el ele tutuşarak cenaze törenine katıldı.

Ali Gözeten - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

