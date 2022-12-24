Ayder Yaylası'nda değişim hızla devam ediyor

Rize-Artvin Havalimanı'nın da hizmete açılmasıyla turist sayısının katlanarak artması beklenen Ayder Yaylası'nda en fazla 2 katlı olacak şekilde planlanan yapıların inşaatında sona gelinirken, seyir terasları da kendisini göstermeye başladı. Alt yapı ve ulaşım sorunlarının da çözülmesinin hedeflendiği Ayder Yaylası proje sayesinde farklı bir görünüme kavuşacak.

Çevreci otopark kendini gösterdi

Yapımı devam eden 2 bin araçlık otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken vatandaşlar yayla merkezine trambüslerle ulaşacak.

Hasan Fehmi Demir

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