Ayder'de tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandı

İlk salıncağı söken de Çamlıhemşin Belediyesi tarafından yapılan tebligatların ardından Çamlıhemşin Belediye Meclis üyesi olan İsmail Sarı'nın oğlu Erdal Sarı oldu. Sarı, bu sabah beraberindekiler ile birlikte yayladaki salıncağını sökerek demirlerini bölgeden kaldırdı. Sarı “Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tebligatı ile bu yasaklanan salıncakları kaldırıyoruz. Daha güzel bir Ayder için bunu yaptık. Çevre kirliliğine ortadan kaldırmak için biz ön ayak olmak istedik. İnşallah devletimiz bize bir yer gösterir ve daha uygun yerlerde bize fırsat verir ruhsatlandırır. Çevreyi bozmayacak şekilde salıncak kurulmasına izin verir. Salıncak bir aktivetedir, eğlencedir. Devletimizin bu salıncakları uygun yerde tekrar kurdurmasını, belli sayılarda kurulmasına izin vermesini istiyoruz” dedi.

İsmail Sarı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi doğrultusunda bu çalışmaları yapıldığını belirterek “İnşallah yapılan çalışmalar ile daha güzel bir Ayder oluşturulacak” dedi. Rize'nin Ayder Yaylası başta olmak üzere birçok yaylasında kurulmaya başlanan salıncaklar tepkilere neden olmuştu. Ayder Yaylası'nda yan yana kurulan ve ücretli olarak sallanmaya izin verilen salıncaklar turistlerin ilgi odağı olsa da kötü bir görüntüye sebep oluyordu. İlk olarak Rize Valisi Kemal Çeber geçtiğimiz Haziran ayında bir açıklama yapmış “Salıncak yapısı itibari ile İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde. Ama müthiş bir çirkinlik” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Temmuz ayında Ayder Yaylası'nı ziyaret ederek tepkilere neden olan salıncakların kaldırılacağını duyurmuştu. Bakan Kurum, “Salıncak alanları olarak bilinen bu alanları da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakip de burada salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedelleri dışında da kira yardımı yapmak suretiyle de salıncaklarımızı da Ağustos ayın sonu itibariyle bu bölgeden taşımış olacağız” demişti.

Son olarak geçtiğimiz hafta memleketi Rize'ye gelen ve bölgede ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salıncak kirliliğine dikkat çekmiş “Ayder projesimizin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncakları ‘o acayip şeyleri' filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuşmuştu. Tüm bu çalışmaların ardından ilk salıncak bugün Ayder Yaylası'nda söküldü.

Cemil Kus