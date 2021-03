Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkâri'ye koştu

Ünlü türkücü Aydın Aydın, pandemi nedeniyle toplumda yaşanan yılgınlığa dikkat çekmek ve “Ne olursa olsun durmamalıyız” demek için, ünlü aktör Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump karakteri gibi koştu. Edirne'de başlayan takım elbiseli temsili koşu, Hakkâri'de son buldu. Aydın, “Devam ke” (devam et) adını verdiği şarkısının klibi için ülkenin birçok yerinde takım elbise ile koşan Aydın Aydın, “Ne olursa olsun, hayat devam ediyor, inancımızda da kültürümüzde de yılmak ve durmak yok. Dünya ve insanlık bugünleri de aşacak elbette, o yüzden devam ke diyoruz ve her ne iş yapıyorsak, her ne üretiyorsak, o işi yapmaya, o üretimi gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Korona hastalığı öncesinde bir selamlaşma olarak öpüşmenin insanlar arasındaki salgın hastalıkları çoğaltabileceğine dikkat çeken “Öp Meee” adlı şarkıyı yapan Aydın Aydın, sosyal meselelere dikkat çektiği güncel performanslarıyla da tanınıyor. Amerikan tıraşı yerine Anadolu tas tıraşını öneren, çocuklara sebze meyve sevdirmek için kafasına karpuz geçiren, dünyayı ve ülkemizi bekleyen önemli küresel sorunlardan olan kuraklık sorununa dikkat çeken Aydın Aydın'ın “Şıp Şıp Su Sesi” adlı türküsü sosyal medya platformlarında 100 milyondan fazla tıklanma almıştı.

Kadına şiddete karşı, sigara içilmesine karşı, çevre kirliliğine karşı eylemleriyle de bilinen Aydın Aydın, yeni güncel performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Temsili olarak Edirne'den Hakkâri'ye kadar koşan Aydın Aydın, bu performansını sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekmek ve onlara teşekkür etmek için yaptığını söyledi. Koşuyu Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Şivekür zirvesinde tamamlayan Aydın Aydın, burada Reng-i Hakkarî Sanat Topluluğu ile kara bata çıka yürüdükten sonra halay çekip eserini tanıttı. 2 bin 800 rakımda sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen ünlü türkücü Aydın Aydın, eserini zirvede tamamladı.

Aydın Aydın'ın türküsüne sağlık çalışanları da alkış tutarak destek verdi.

Feyzullah Taş