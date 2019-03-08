Aydın: 'Boğazın altından geçecek tünel biterse Beykoz rahatlayacak'

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Soğuksu'daki Giresun Görele Esenli Köyü Derneğinin programına katıldı. Vatandaşlar tarafından kemençe ile sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, dernekteki kadınlarla selamlaştıktan sonra çocukları da severek ellerini öptü. Kadınlar tarafından hazırlanan ve ikram edilen yiyecek ile içecekleri geri çevirmeye Aydın, burada günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.

“Kadınsız, ailesiz yaşam olmaz”

Başkan adayı Aydın, “Öncelikle kadınlarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, annelerimiz her zaman mutlu olsunlar, temenni ve arzumuz bu yöndedir. Rabbim bir sıkıntı yaşatmasın, eksiklerini göstermesin, en önemlisi de odur. Ben evlilikte 37. yıla girdim, 2 tane de torunum var. Yani kadınsız, ailesiz yaşam olmaz. Erkeksiz de olmaz. Allah hep böyle güzel günlerde bir arada eylesin” dedi.

Aydın, kadınlar günü konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bir televizyon programında Beykoz ile ilgili yaptığı metro çalışmaları hakkında konuştu. Aydın, “Şimdi başlayan 2023 kadar bitmesi planlanan metro çalışmaları var. O çalışmalarda Beykoz yok ama 2023'den sonra ilk başlayacak yerler arasında Beykoz var. Çalışma şimdi başlayacak yani kazma vurulacak. Bugün kazma vurulsa Beykoz'un metrosu 4 yılda bitiyor. Bugün kazmayı vursanız hiçbir aksilik olmasa 4 yıl sürüyor. Bugün kazma vurabilmeniz için minimum 1 yıl proje çalışması yapmanız lazım. 5-6 aylık bir kısmı yapılmış İBB'de duruyor. Önce ihalesini yapacağız bu 6 ay alacak. 1 yıl da detay çalışma oluyor” ifadelerini kullandı.

“Boğazın altından geçecek tünel biterse Beykoz rahatlayacak”

Başkan adayı Aydın, “İBB Başkan adayımız Binali Yıldırım ile görüştüm. O dün televizyonda da anlattı, bu konuyu söyledi. İhalesi yapılmış devam edenler biter bitmez ilk başlayacak yer burasıdır. 2023 sonrası hedefler var ya şu an 70 milyarlık metro çalışması devam ediyor. Kolay da bir iş değil. Bir de tünel meselesi var. O tünel bu dönem başlayıp bu dönem bitecek. Artı bir de boğazın altından geçecek 3 katlı tünel çalışması var. Bunlar biterse buraya çok güzel bir kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker