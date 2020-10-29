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Aydın-İzmir otobanında can pazarı

Aydın-İzmir otobanında can pazarı
Aydın-İzmir otobanında can pazarı

Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazalar nedeniyle adeta can pazarı yaşandı. Yağış sonrası kayganlaşan yolda kamyonun altına giren Hyundai marka bir otomobil adeta katlanmış tenekeye döndü. Meydana gelen zincirleme kazada 12 kişi yaralanırken, kaza sonrası yol savaş alanına döndü. Vatandaşlar kazazedeleri yağmurdan şemsiye tutarak korumaya çalıştı.

Aydın-İzmir otobanında can pazarı - Tıkla İzle

Kaza 75. yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan 64 NH 5419 plakalı otomobil önünde seyreden tırın altına girdi. Meydana gelen kazada tıtın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

İbrahim Kılınç - Cihat Cura

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