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Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor

Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangını nedeniyle 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Orman yangını havadan görüntülendi.

Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor - Tıkla İzle

Alevlerin Kavaklıdere ilçesinin üst bölümünde Yer alan Gökçukur mesire alanına ulaşmasının ardından Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesi tedbir amaçlı boşaltıldı. 11 mahalle de tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı.

Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alana yayılırken, 1900 rakımlı Göktepe dağında devam ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin müdahalesini olumsuz etkiliyor.

Kavaklıdere orman yangını havadan görüntülenirken, geniş bir alana yayılan yangına yarın sabah saatlerinde hava unsurlarıyla müdahale bekleniyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Abdul Samet Kaya
 

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