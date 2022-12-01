Aydın Ticaret Odası Asya-Pasifik Bölgesi'nin ‘En İyi Odası' seçildi

Ekonomi vizyonuyla ödül aldı

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen 36. CACCI Konferansı'nda, “Ticaret Odaları Yeni Ekonomiyi Nasıl Tanımlayacak” teması öne çıkarken, Aydın Ticaret Odası, iline ve üyelerine yönelik yaptığı hizmetlerle Asya-Pasifik Bölgesi'nin ‘En İyi Oda'sı seçildi. Konferans sonunda 28 ülkeden gelen iş insanlarının katılımıyla düzenlenen gala gecesinde verilen birincilik ödülünü TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit aldı.

“Bu gurur hepimizin”

Vizyoner projelerle üyelerinin hizmetinde bulunmaya devam edeceklerini belirten AYTO Başkanı Ülken, “Bu ödülün arkasında sonsuz bir emek var. AYTO Yönetim Kurulu'muzun, Meclis'imizin, Genel Sekreteri'mizin ve AYTO personelimizin emeği, inancı ve çabası var” dedi.

Ülken konuşmasının devamında “Göreve geldiğimiz günden bu yana AYTO Yönetimi olarak üyelerimizin ticari hayatlarının gelişmesi ve kente değer katmak için birçok girişim ve projeyi hayata geçirdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, oda ve borsalarımız da Rifat Bey'in vizyonuyla harekete geçti ve atılan bütün tohumlar ne mutlu ki başarılı çalışma ve projelere dönüştü. Bugün burada almış olduğumuz ödül de, üyelerimize sunduğumuz hizmet ve projelerimizin uluslararası çapta görünür ve fark edilir hale geldiğinin bir göstergesidir. Bölgesel ve küresel işbirliğinin geliştirilmesinde ve ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir misyon sahibi olan Asya-Pasifik Sanayi ve Ticaret Odaları Konfederasyonu'na da bizi bu ödülü layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kılınç

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