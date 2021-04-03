Aydın ve Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Nisan Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer kısa süreli ve kuvvetli olmak üzere fırtına (40-60 km/sa, yer yer 60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ege denizinde de fırtına bekleniyor

Öte yandan yapılan ikinci bir açıklamada da Ege Denizi'nde de fırtına beklendiği ifade edilerek, "Ege Denizi'nde rüzgarın yarın 4 Nisan Pazar sabah saatlerinden itibaren 5 Nisan Pazartesi saat 03.00'a kadar güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyinde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor"denildi.

Murat Uçkaç