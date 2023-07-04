Aydın'da 1 ayda 8 bin gram uyuşturucu ele geçirildi

Turizm merkezlerinden olan Aydın'da, kolluk kuvvetleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 323 kişiye işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında, toplam 315 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 323 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli tutuklanmıştır. 1 şüpheli şahsa ise suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapılmıştır. Emniyet ve jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 6 bin 858,81 gram kubar esrar, bin 682,95 gram metamfetamin, bin 90 kök kenevir, 44,17 gram skunk, 234 adet diğer sentetik haplar, 23,83 gram kokain, 170 adet sentetik ecza, 9,60 gram eroin, 0,60 gram sentetik kannabinoid ve 140 adet extacy ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Uğur Eser

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