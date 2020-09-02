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Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı

Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı
Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2 aylık bir bebeğin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde anne ve babası Korona virüse yakalanan ve isminin Arel olduğu öğrenilen 2 aylık bebeğin de virüs testi pozitif çıktı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Hepimiz üzgün, moralsiz ve vicdan azabı içerisindeyiz" dedi.

"En küçük belirtide sağlık kuruluşuna başvurun"

Bebeğin durumunu ilgi saklamanın ve umursamazlığın sonucu olarak nitelendiren Kaymakam Soley, "Baba ve annesinden sonra maalesef 2 aylık Arel bebeğimizin de testi pozitif çıkmıştır. Bilgi saklamanın ve umursamazlığın sonucu pozitif çıkan bebeğimizi Yüce Allah'ım yakınlarına bağışlasın, Allah yardımcıları olsun. Aynı acıyı bir kez daha yaşamamak için ne olur bizler aynısını yapmayalım. En küçük hastalık belirtisinde saklamadan sağlık kuruluşuna başvuralım. Filyasyon ekiplerimize doğruyu söyleyip, bilgi saklamayalım. En küçük belirtiniz varsa; belirtiler öncesinde ve sonrasında kimle temasınız olduğunu düşünüp, hiç saklamadan ekiplerimize mutlaka söyleyelim. Unutmayalım ki; bir bilgiyi saklamanız birçok kişinin hayatına mal olabilecektir. Arel bebeğin ve ailesinin Kovid-19 belasından kurtulup bir an önce sağlıklı bir şekilde normal yaşama dönebilmeleri için devlet olarak tüm imkan ve güçlerimiz ile yanlarındayız" diyerek Arel bebek için gerekli olan her ne varsa yapılacağını belirtti.

Murat Uçkaç
 

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