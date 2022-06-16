Aydın'da 20 dakikalık sağanak yetti, yollar kapandı, sokaklar göle döndü

Aydın'ın birçok mahallesinde etkili olan sağanak yağış, Köşk ilçesinde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır Mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrasında mahallenin birçok sokağı ve yolunu su bastı, sel ile birlikte dağlardan gelen büyük kayalar ise Kızılcaköy yolunu ve köprüsünü kapattı. Aniden bastıran yağış sonrasında bazı araçların yolda mahsur kaldığı öğrenilirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

“Başkan Güler harekete geçti”

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Köşk Belediyesi ekipleri, Kızılcaköy yolunun kapanması dolayısıyla bölgeye Karatepe Mahallesi üzerinden kepçe ile yolu açarak ulaşmaya çalışıyor. Yaşanan durumun ardından hemen harekete geçen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de ekipler ile birlikte yol açma çalışmalarına destek oldu. Kısa sürede Başçayır Mahallesi'ne gelen Başkan Güler, vatandaşlar ile birlikte bölgede inceleme çalışmalarına başlarken daha sonra Kızılcaköy Mahallesi'ne geçti ve vatandaşlar ile görüşerek sel basan evleri inceledi.

Uğur Eser