Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4507) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek, olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) daha görevlendirilerek hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş





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