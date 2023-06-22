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Aydın'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Olay, Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastik bot içerisinde bulunan 26 düzensiz göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itildi. Türk karasularında düzensiz göçmen olduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri, kısa sürede belirlenen bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesi ile lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, sahil güvenlik gemisine alınarak kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Uğur Eser



 

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