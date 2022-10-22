Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 41'i kurtarıldı

Kuşadası açıklarında düzenlenen ilk operasyonda, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş



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