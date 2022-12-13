Aydın'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş

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