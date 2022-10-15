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Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Murat Uçkaç
 

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