Aydın'da 52 düzensiz göçmen kurtarıldı !

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında üç farklı olayda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Didim ilçesinde hareketli tekne durdurularak içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş



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