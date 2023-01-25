Aydın'da 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemileri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplamda 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş



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