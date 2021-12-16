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Aydın'da 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçesinde iki ayrı operasyonda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş

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