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Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde can salları içerisinde 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 84 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş

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