Aydın'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8‘i yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir başka operasyonda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik botlar durdurularak, içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Onur Durmuş



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