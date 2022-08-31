Aydın'da art arda depremler! SON DEPREMLER 31 AĞUSTOS

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.7 büyüklüğünde depremin ardından, 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi 4.7'lik depremin ardından, 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası'nın 18.34 kilometre açığında saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Aydın ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ! 'Olumsuz bir durum yok'

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde art arda meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi 4.7'lik depremden 15 dakika sonra 5.1 şiddetinde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.