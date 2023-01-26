Aydın'da barajların doluluk oranları düştü

Aydın'da bulunan barajların doluluk oranları geçen yıl Ocak ayında yüzde 27 seviyesindeyken, bu oran bu yıl yüzde 21'e düştü. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda katılarak sunum yapan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, barajlardaki doluluk miktarını açıkladı. Aydın genelinde bulunan barajlarda su seviyesinin azalığını işaret eden Köleoğlu, suyun önemine dikkat çekti. Barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin verileri açıklayan Köleoğlu geçen yılla bu yıl Ocak ayı verilerinin kıyaslama yapıldığı tabloyu katılımcılarla paylaştı.

Açıklanan tabloya göre; Kemer Barajı'nda geçtiğimiz yıl Ocak ayında yüzde 54 olan doluluk oranı, 2023'ün Ocak ayında yüzde 34'e, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 31'den yüzde 27'ye, Gökbel Barajı yüzde 39'dan yüzde 14'e, Topçam Barajı yüzde 30'dan yüzde 20'ye, Karpuzlu Yaylakavak Barajı yüzde 88'den yüzde 39'a, Karacasu Barajı yüzde 56'dan yüzde 50'ye geriledi. Halihazırda yüzde 14 doluluğa sahip olan Adıgüzel ve İkizdere Barajlarının da geçen yıl Ocak ayı ile aynı oranda doluluğa sahip olduğu görüldü. Tabloya göre geçtiğimiz yıl Ocak ayında il genelinde barajların toplam doluluk oranlarının yüzde 27'den 6 puanlık bir kayıpla yüzde 21'e düştüğü açıklandı.

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, suyun tasarruflu kullanılması durumunda gerek sulama gerekse de içme suyu anlamında 2023 yılında sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti.

Murat Uçkaç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.