Aydın'da bayram tatilinde yağış bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nda bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) büyük bölümünün yerel olarak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların kuzey kesimlerde 1 ila 2, güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Bayram tatili boyunca gün gün hava tahmin raporunun da sunulduğu açıklamada, "30 Nisan 2022 Cumartesi; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde (Çanakkale'nin doğu, İzmir'in doğu, Manisa'nın doğu, Aydın'ın doğu ve Balıkesir'in iç kesimlerinde) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 1 Mayıs 2022 Pazar; Bölge geneli parçalı bulutlu, Balıkesir merkez ve çevrelerinde (Edremit Körfezi hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi; Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen toz taşınımı sebebi ile yağışların çamur şeklinde olması bekleniyor. 3 Mayıs 2022 Salı; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde (Çanakkale'nin doğu, İzmir'in doğu, Manisa'nın doğu, Aydın'ın doğu ve Balıkesir'in iç kesimlerinde) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 4 Mayıs 2022 Çarşamba; Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Murat Uçkaç

