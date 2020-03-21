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Aydın'da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın'da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor
Aydın'da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bipolar rahatsızlığı bulunan Yıldız Sönmez'den haber alınamıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Yıldız Sönmez'den 20 Mart Cuma günü öğle saatlerinden beri haber alınamıyor. Bipolar rahatsızlığı bulunan Sönmez, en son saat: 16.00 sıralarında kardeşi ile birlikte yaşadığı Girne Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. En son Atatürk Kent Meydanı'nda görüldüğü belirlenen Sönmez'i ailesi ve polis ekipleri her yerde arıyor.
Kayıp kadın Yıldız Sönmez'i görenlerin ya da yerini bilenlerin, 0538 549 08 98 numaralı telefondan Mehmet Güler'e ya da 155 Polis İmdat hattına bilgi vermeleri istendi.
Murat Uçkaç

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