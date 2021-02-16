Aydın'da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan uygulanan kısıtlamalar bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile Korona virüs ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin Korona virüs vaka sayılarını açıkladı. 8-14 Şubat arası 1 haftalık vaka sayılarını açıklayan bakan Koca, sayıların haftalık düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 35,21'i Korona virüse yakalandı. Yapılan hesaplamalara göre son 1 hafta içerisinde Aydın'da günde ortalama 56 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 394'e ulaştı.

Bakan Koca, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" dedi.

Murat Uçkaç