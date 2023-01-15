Aydın'da çapacı kadınlar yevmiyelerin düşüklüğünden dert yandı

Aydın Ovası'nda geçimini tarım işçiliği sağlayan binlerce kişiden biri olan Pembe Karabaş, makineli tarımın yaygınlaşmasına rağmen sektörde yaşanan en büyük sıkıntıların başında çalışacak insan bulma zorluğu olduğunu belirterek, “Yevmiyeler düşük olduğu için kimse tarlaya gitmek istemiyor. Geçen yıl asgari ücret 5 bin 500 TL amelelerin gündeliği 200 TL idi. Bu yıl asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Yevmiyeler halen aynı. Tarım sektöründe ayın 30 günü çalışabilmek neredeyse imkansız. Ancak bir kişi ayın 30 günü çapa yapsa bile eline geçecek para 6 bin TL. Bu nedenle amelelere verilen yevmiye fiyatlarının da güncellenmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Sigortası olmadığı için kimse yapmak istemiyor”

Tarım işçiliğinin çok zor bir uğraş olduğunu ve sigortası olmadığı için de tarımda çalışanların yaşlandıklarında adeta sahipsiz kaldığını belirten Karabaş, yetkililerden bu konuda yasal düzenleme yapmasını beklediklerini söyledi.

Güldemet Kızıl

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