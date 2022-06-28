Aydın'da düzensiz göçmen operasyonu : 68 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Poyraz Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir başka olayda ise Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Didim ilçesinde tespit edilen yelkenli tekne içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş - İsmail Ümit Dilşen-Hüseyin Çalışkan

