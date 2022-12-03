Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 3 firma cezadan kaçamadı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde 1-30 Kasım tarihleri arasında toplam 4 bin 501 firma ile 19 bin 934 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 454 firma ve 6 bin 519 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 522 firma ve 7 bin 30 ürün, hal denetimi ile ilgili 94 firma ve 184 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 431 firma ve 6 bin 201 ürün denetlendi. İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 3 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Valimiz Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıklarınca, 01-30 Kasım tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler günlük olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uğur Eser

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