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Aydın'da FETÖ operasyonu

Aydın'da FETÖ operasyonu
Aydın'da FETÖ operasyonu

Aralarında Aydın’ında bulunduğu Bursa merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bursa TEM ve istihbarat ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalarında örgütün TSK içerisine yerleştirdiği 49 şüpheli tespit etti. Şahıslar hakkında gözaltı kararı alan ekipler şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli 25 ilde operasyon yaptı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan TEM ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonun halen devam ettiği ve çok sayıda şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.  

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