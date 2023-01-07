Aydın'da geceyi alevler aydınlattı

Yangın, gece saatlerinde Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Soydemir

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