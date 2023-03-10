Aydın'da hayvan pazarları kapatıldı

Türkiye'nin farklı illerinde hayvanlarda görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı çerçevesinde, ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklanırken Aydın'ın Efeler ilçesindeki Çeştepe ve Dalama Hayvan Pazarları da kapatıldı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çok değerli üreticilerimiz. Bakanlığımızın talimatı ile 9 Mart 2023 tarih 2023/04 Nolu İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına İstinaden; ülkemizde şap hastalığı mihrakları olması nedeni hastalığa duyarlı hayvanların (sığır, koyun, keçi, deve, domuz) il içi ve il dışı hareketleri 9 Mart 2023 tarihi itibari ile yasaklanmıştır. İthalat, ihracat işlemleri ile besi yaşını dolduran ya da ekonomik ömrünü tamamlayan hayvanlar ve acil kesimi gerektiren hayvanlar bu durumun dışındadır. Kesime gidecek hayvanlar için mutlaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izin alınmalıdır. İlçemizde faaliyet gösteren Çeştepe ve Dalama Hayvan Pazarları da ikinci bir karara kadar kapalı olacaktır. Önemle bilgilerinize sunulur" ifadelerine yer verildi.

Murat Uçkaç







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