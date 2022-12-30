Aydın'da iş yerinde patlama sonrası yangın: 7 ölü

Olay, Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı'da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinden alevler yükseldi. Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, patlama ile birlikte iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Eser



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