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Aydın'da itfaiyenin anında müdahalesi faciayı önledi

Aydın'da itfaiyenin anında müdahalesi faciayı önledi
Aydın'da itfaiyenin anında müdahalesi faciayı önledi

Aydın’da gece yarısı meydana gelen yangında itfaiyenin anında müdahalesi faciayı önledi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, binlerce aracın bulunduğu galericiler sitesindeki başka araçlara sıçramadan söndürüldü. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın gece saat 23:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Satış için Aymas Galericiler Sitesi'ndeki bir oto galeride bulunan lüks bir araç, bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Galeride park halindeki araçtan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Galericiler Sitesi'nde çok sayıda araç olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına birkaç araç ile birlikte gidip müdahale etti. Araçtaki yangın çevredeki başka bir araca sıçramadan hemen müdahale edilip söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.  

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