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Aydın'da korkunç yangın! 5 ve 2 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

Aydın'da korkunç yangın! 5 ve 2 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
Aydın'da korkunç yangın! 5 ve 2 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalar mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangınında iki çocuk hayatını kaybetti. Dumanları görerek eve gelen Ayşe Kartal fenalık geçirince bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe-Ahmet kartal çifti, evin eklentisinde bulunan bahçe ve hayvan damında çalıştıkları sırada evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de evin içinde bulunan 5 yaşındaki Nazlı ile 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Acı haberi alan anne Ayşe kartal ise yaşadığı evlat acısına dayanamayarak fenalık geçirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet hastanesi'ne kaldırılan acılı annenin şok yaşadığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çalışma başlatılırken jandarma ve itfaiye ekipleri yanan evde inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

İbrahim Kılınç
 

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