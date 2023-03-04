Aydın'da kuraklık alarmı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları ise son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm vermeye başladı. Aydın genelinde yaklaşık 3 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2023 yılı Şubat ayı rakamları üreticileri endişelendirdi. İçme ve kullanma suyu olması amacıyla inşa edilen barajlar, yağışların olmaması sebebiyle kuruma noktasına gelirken, il genelindeki barajların doluluk oranlarında yüzde 50'leri bulan bir düşüş yaşandığı görüldü.

“İkizdere Barajı'nda su metrelerce çekildi”

Önceki yıllarda yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı için devam eden yağışlarda taşkın riskine karşı suları salıverilen İkizdere Barajı da, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kış döneminde kuruma noktasına geldi. Efeler ilçesi ve çevresinin 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyunu karşılaması beklenen barajda kuraklığın izleri ise havadan görüntülendi. Barajda yağış olmaması nedeniyle suyun metrelerce çekildiği görüldü. 194 milyon 960 bin metreküp su depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 34 milyon 900 metreküp ile yüzde 18 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 11 oranında düşüş yaşayarak 31 milyon metreküp ile yüzde 16 doluluk oranına sahip oldu.

“Kemere Barajı, S.O.S. veriyor”

Aydın sınırları içerisinde bulunan ve 419 milyon 170 bin metreküp su depolama hacmi ile Aydın'ın en büyük barajlarından olan Kemer Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 364 milyon 200 metreküp ile yüzde 87 olan doluluk oranı, 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 52 oranında düşüş yaşayarak 174 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 42 doluluk oranına sahip oldu.

“Adnan Menderes Barajı, endişelendirdi”

Aydın'ın en büyük sorunu olan Büyük Menderes Nehri taşkınlarının önüne geçen, Aydın ovasını besleyen ve 350 milyon metreküp su depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 172 milyon 200 bin metreküp ile yüzde 49 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 37 oranında düşüş yaşayarak 107 milyon metreküp ile yüzde 31 doluluk oranına sahip oldu.

“Kuraklık sinyalleri dikkat çekiyor”

Aydın'da kuraklık sinyalleri çalarken, 12 milyon 730 bin metreküp su depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 3 milyon 200 metreküp ile yüzde 25 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 43 oranında düşüş yaşayarak 1 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 14 doluluk oranına sahip oldu.

94 milyon 968 bin metreküp su depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 37 milyon 700 metreküp ile yüzde 40 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 44 oranında düşüş yaşayarak 20 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 22 doluluk oranına sahip oldu.

31 milyon 420 bin metreküp su depolama hacmi olan Karpuzlu Yaylakavak Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 28 milyon 500 metreküp ile yüzde 91 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 34 oranında düşüş yaşayarak 18 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 60 doluluk oranına sahip oldu.

22 milyon 50 bin metreküp su depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 18 milyon 600 metreküp ile yüzde 84 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 29 oranında düşüş yaşayarak 13 milyon 100 bin metreküp ile yüzde 59 doluluk oranına sahip oldu.

“Adıgüzel Barajı dolmadı”

Denizli ve Aydın için önemli olan ve 1 milyar 76 milyon metreküp su depolama hacmi ile bölgenin can damarlarından olan Adıgüzel Barajı'nda 27 Şubat 2022 tarihinde 172 milyon 800 metreküp ile yüzde 16 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 5 oranında düşüş yaşayarak 163 milyon 400 bin metreküp ile yüzde 15 doluluk oranına sahip oldu.

Uğur Eser-İbrahim Kılınç

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