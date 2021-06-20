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Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Aydın'da sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Aydın’ın bazı ilçelerinde bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte, oluşan sel suları bazı araçlara zarar verirken, yollar çamur deryasına döndü.

Aydın’da sağanak yağış etkili oldu - Tıkla İzle

Sultanhisar, Nazilli, Köşk ve Efeler'in bazı mahallelerinde bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Köşk'ün Başçayır ve Kızılcaköy mahalleleri, Sultanhisar Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli'nin Bağcılar, Ketenova, Kuşçular ve Ovacık mahalleleri, Efeler'in Aşağıkayacık ve Ortakayacık mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağışla birlikte mahalle içerisindeki dereler taşarken, bazı evlerde su baskını yaşandı. Bazı araçlar ise sel sularına kapılarak zarar gördü.

Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediye ekipleri çalışma başlattı. Yaşanan etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

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