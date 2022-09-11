Aydın'da samanlı yüklü tır alev aldı

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde otoban gişelerini geçtikten sonraki yaklaşık 1 kilometrelik mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 PC 285 plakalı samanlı yüklü tır seyir halindeyken bir anda alev aldı. Dorsede yüklü olan samanlardan çıkan alevleri fark eden tır sürücü aracını yol kenarına çekerek, tırın dorse ile olan bağlantısını kopardı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü. Korkulanın olmadığı yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Eser

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