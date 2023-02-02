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Aydın'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Aydın'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Aydın'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bulvarı Kuyulu Mahalle girişinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova istikametine doğru ilerleyen A.K. idaresindeki 09 DF 018 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü kamyoneti hızla sağa çekip, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alev topuna dönen kamyonetteki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın dolayısıyla trafiğe kapanan bulvar üzerinde araç yoğunluğu oluşurken, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralananın olması ise teselli kaynağı oldu.

Murat Uçkaç - Uğur Eser

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