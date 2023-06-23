Aydın'da terör örgütü operasyonu: 19 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 1-21 Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 19 operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç

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