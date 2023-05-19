Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Didim-Söke Karayolu jandarma kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 ATL 751 plakalı otomobil ile 06 FK 0439 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hüseyin Çalışkan

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