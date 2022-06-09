Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Söke-Milas yolu üzeri Bağarası kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 TS 235 plakalı transit ile O.K. yönetimindeki 09 ABU 431 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Ağaca çarpan araç içerisindeki sürücüsü O.K. ve yolcu konumunda bulunan K.B., E.Ö., L.Ş., N.Ö., S.Ö. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Levent Tuncer

