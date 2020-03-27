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Aydın'da trafik lambalarına 'Evde kal' uyarısı yapıştırıldı

Aydın'da trafik lambalarına 'Evde kal' uyarısı yapıştırıldı
Aydın'da trafik lambalarına 'Evde kal' uyarısı yapıştırıldı

Vatandaşları sürekli olarak evde kalmaları konusunda uyaran Aydın Büyükşehir Belediyesi, farkındalığı ileriye taşıyarak Aydın'daki trafik lambalarına da "Evde kal" uyarıları yapıştırmaya başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlatarak "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısını yineledi.

Türkiye'de de vaka sayısı hızla artan koronavirüs salgınına karşı vatandaşları uyarmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki billboard ve raketlerden sonra trafik lambalarında da "Evde kal" uyarısı yapmaya başladı. Kırmızı ışıklara yerleştirilen uyarıyla sürücüler uyarılırken Başkan Çerçioğlu da "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısını yineledi.

Onur Durmuş

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