Aydın'da trafik lambalarına 'Evde kal' uyarısı yapıştırıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlatarak "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısını yineledi.

Türkiye'de de vaka sayısı hızla artan koronavirüs salgınına karşı vatandaşları uyarmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki billboard ve raketlerden sonra trafik lambalarında da "Evde kal" uyarısı yapmaya başladı. Kırmızı ışıklara yerleştirilen uyarıyla sürücüler uyarılırken Başkan Çerçioğlu da "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısını yineledi.

Onur Durmuş