Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam

Aydın'da faaliyet gösteren şehir içi halk otobüsleri ücretlerine 1 ay içerisinde yüzde 20 oranında ikinci zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapıldığı öğrenilirken, 1 ay içerisindeki ikinci artış ise hem vatandaşların hem de öğrencilerin belini büktü. 5 Nisan itibariyle geçerli olan fiyat listesine göre Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri'nde sivil 5 TL, öğrenci 4TL olurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri'nde ise sivil 4,25 TL, öğrenci 3 TL olarak uygulanıyor.

Uğur Eser