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Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı

Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı
Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yabancı uyrukluların kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı.

Yangın, Adnan Menderes Mahallesi 505 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı apartman dairesinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan kadın ve çocuklar vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç
 

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