Aydın'da zincirleme trafik kazası 1 ölü 6 yaralı

Kaza sabah saat 06:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya incir topladığı öğrenilen Ahmet Yörük idaresindeki 09 U 2988 plakalı kamyonet Köşk'ten Nazilli istikametine seyir halindeyken Türkmen Kahveleri Mevkii'ndeki trafik ışıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak önündeki 09 P 4609 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile işçi servisi de kırmızı ışıkta bekleyen 09 AH 992 plakalı otomobile çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük, direksiyonda sıkıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Ahmet Yörük hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazada işçi servisinde bulunan 12 kişiden 2'si Suriye uyruklu tarım işçisi olmak üzere 6 kişi de yaralandı. İşçi servisinde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.H. K.A. Z.T. F.G. C.T. ve R.A. isimli kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Ali Soydemir

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