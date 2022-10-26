Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Ziraatçılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarının olduğu bölgede 09 DZ 161 plakalı otomobil, 06 EC 1688 plakalı otomobil ve 49 E 1941 plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle 06 EC 1688 plakalı otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, trafik ekipleri yolu iki şeride düşürerek kontrollü geçişi sağladı.

Uğur Eser

İLGİLİ HABER Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İLGİLİ HABER Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasına başlandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.