Aydın'daki patlama sonrası yangının ilk anları kameraya yansıdı

Nazilli'deki işletmede patlama sonrası çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının bir anda alevlenmesi ve bir vatandaşın müdahalesi yer alırken, alevlerin işletmenin giriş kapısını tamamen kapladığı görülüyor.

5 kişiye gözaltı

Yangın sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

Ali Soydemir

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